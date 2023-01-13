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Награжденные Путиным бойцы ВС РФ рассказали, о чем говорили с президентом перед Новым годом

Алексей Дегтярев
00:25 13.01.2023
Для каждого из награжденных военнослужащих новогодняя встреча с президентом стала не просто приятным сюрпризом, а возможностью отвлечься от тягот службы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Стали известны новые подробности записи новогоднего поздравления президента России. В этом году Верховный главнокомандующий появился на экранах страны не на традиционном фоне Кремля. Рядом с ним стояли наши бойцы, участники спецоперации, которые мужественно выполняют свой долг. В канун Нового года Владимир Путин их лично поздравил и наградил.

«Для меня сейчас эта награда от Верховного главнокомандующего является, так сказать, таким стимулом дальше продолжать службу», - поделился майор Евгений Волков.

И для майора - танкиста Евгения Волкова, награжденного орденом Мужества, и для всех остальных героев СВО, с которыми страна познакомилась в канун Нового года, и само новогоднее поздравление и награда из рук Владимира Путина стали по-настоящему неожиданным сюрпризом.

«Мы понимаем, что офицеры высшего состава становятся с нами в строй. То есть заходит Министр обороны, мы ожидаем, что он поздоровается, начнет говорить приветственную речь. А он просто молча становится в строй», - сказала капитан медицинской службы Анна Сидоренко.

«Тут мы поняли, что на церемонии награждения, возможно, будет присутствовать сам Верховный главнокомандующий», - вспоминает старший лейтенант Александр Гвоздеров.

«Когда церемония началась, и тут выходит президент - это было неожиданно для нас. Все переживали, волновались. Я лично почувствовал гордость за всех, кто там находился, что лично сам президент приехал именно к нам, нас поздравить, вручить нам государственные награды», - рассказал ефрейтор Тимофей Матвеев.

Одну из высших наград - звание Героя России - получил ефрейтор Тимофей Матвеев. Благодаря умелым действиям механика-водителя экипаж его танка в одном бою уничтожил 12 огневых точек, 2 танка и 4 БМП противника, за несколько дней до этого геройский экипаж уничтожил 4 танка и 4 боевых машины. При этом у танка Матвеева сбивали гусеницу, и он под огнем восстанавливал ее, мастерски уводил машину от выстрелов из ПТУРа, управлял техникой с заклинившей башней, вовремя восстанавливал оптический прицел наводчика, разбитый артиллерийским снарядом и даже применял на поле боя танковый таран. Кроме госнаграды, президент вручил Тимофею и отдельный подарок.

Подобные презенты от Владимира Путина получил каждый из 40 военнослужащих. Как говорит майор Шамиль Юсупов, чье подразделение своими минными заграждениями сорвало контрнаступление крупного соединения противника, такое внимание от Верховного главнокомандующего в канун Нового года особенно приятно.

«Владимир Владимирович нам каждому вручил памятные подарки, кстати они на мне, часы, очень приятно, с гравировкой от президента РФ», - рассказал майор Шамиль Юсупов.

По словам Анны Сидоренко, женщинам президент подарил еще и букеты цветов. Но кто бы знал, что новогодняя сказка для награжденных военнослужащих только начиналась.

«После награждения Владимир Владимирович подошел к нам и предложил снять совместное новогоднее поздравление для всей страны. Для меня честь стоять в одном ряду с Владимиром Владимировичем и поздравлять страну с Новым годом. Новый год - это сказка, и 31 декабря 2022 года лично для меня произошла настоящая сказка», - поделилась Инга Царукаева.

Настоящей звездочкой этого ежегодного новогоднего поздравления стала начальник медицинской службы полка Анна Сидоренко, предварительно из рук президента она получила награду за то, что под непрекращающимся обстрелом оперативно организовала погрузку раненых и вывела колонну в безопасное место. А в эту новогоднюю ночь смогла хоть и виртуально, но оказаться за одним столом со своими родными.

«Мне уже звонят, ты в телевизоре, ты с президентом. Я говорю: да, я. Я в телевизоре, я с президентом, это хорошо, это нормально, не переживайте. Новый год проведем вместе. Я сегодня буду с вами весь Новый год, смотрите», - сказала капитан медицинской службы Анна Сидоренко.

А вот артиллерист майор Александр Саввон и вовсе смог посмотреть новогоднее обращение со своим участием в кругу семьи.

«Все поздравляли, на улице узнавали. Сослуживцы поздравляли. Командир дал мне увольнение, встретить Новый год с семьей. Дома очень обрадовались», - заявил майор Александр Саввон.

Помимо всего прочего, у военнослужащих была возможность пообщаться с Владимиром Путиным лично.

«После церемонии награждения мы вместе с президентом довольно в простой обстановке, если можно так выразиться, в семейной обстановке пообщались. Он поинтересовался у нас здоровьем, настроением, состоянием духа боевого», - отметил майор Шамиль Юсупов.

Несомненно, для каждого из награжденных военнослужащих новогодняя встреча с президентом стала не просто приятным сюрпризом, а возможностью отвлечься от тягот службы. И все они готовы вернуться на свой боевой пост. А многие уже прибыли в родные подразделения.

Старший лейтенант Юрий Шнайдер подчеркнул, что поддержка Верховного главнокомандующего очень отрадна и, несомненно, поднимает боевой дух для выполнения дальнейших задач.

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