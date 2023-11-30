Минпромторг показал кадры летных испытаний вертолетов Ка-52М

© Видео: Минпромторг России © Фото: Минпромторг России

Новая партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М, изготовленная на одном из предприятий госкорпорации Ростех, проходит полный цикл летных испытаний. Кадры этих испытаний показал Минпромторг России. После этого машины передадут перед Министерству обороны.

Летные испытания проходит каждая партия вертолетов. Сотрудники предприятия на летно-испытательной станции вместе с представителями Минобороны России проверяют работоспособность всех систем. Машины должны соответствовать характеристикам, которые установлены госконтрактом. После официальной приемки новейшие вертолеты отправятся в войска.

Вертолеты Ка-52М показали себя с наилучшей стороны и очень востребованы в войсках. Сейчас их поставляют с опережением графика. Ка-52 - единственные в мире вертолеты с системой катапультирования, которая доказала свою эффективность по спасению экипажа в боевых условиях.

Модернизированный Ка-52М получил новые возможности по обнаружению и распознаванию воздушных и наземных целей. У этих вертолетов увеличена дальность обнаружения и детализация объектов. Повышена эффективность разведки за счет использования цифровой карты местности. Ка-52М может нести ряд высокоточных авиационных средств поражения, в том числе новейшие управляемые ракеты увеличенной дальности и повышенной боевой эффективности.