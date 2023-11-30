ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку на российской территории беспилотником самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области в четверг, 30 ноября, около 17.30.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.