В ДНР открыли первый штатный полигон для подготовки военнослужащих
Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих открыли в ДНР. Условия позволяют проводить обучение всех родов войск. На 20 гектарах теперь есть в том числе учебный танкодром и стрельбище.
Строительство длилось около полугода. Условия максимально приближены к боевым с учетом опыта спецоперации. Для этого создали соответствующий ландшафт, окопы и цели. Также есть современные казармы и столовые.
«Опыт СВО должен учитываться. Вы своими руками все это сделали. Год в траншее, лишения. Все, что выполняется в группировке войск, в подразделениях, вы реализуете в учебном процессе», - сказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.
Всего в новых регионах планируют возвести семь учебных полигонов для подготовки и слаживания подразделений. За участие в масштабных работах военнослужащим были вручены ведомственные медали и грамоты.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.