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В ДНР открыли первый штатный полигон для подготовки военнослужащих

16:08 30.11.2023
В новых регионах планируют возвести семь учебных полигонов для подготовки и слаживания подразделений.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих открыли в ДНР. Условия позволяют проводить обучение всех родов войск. На 20 гектарах теперь есть в том числе учебный танкодром и стрельбище.

Строительство длилось около полугода. Условия максимально приближены к боевым с учетом опыта спецоперации. Для этого создали соответствующий ландшафт, окопы и цели. Также есть современные казармы и столовые.

«Опыт СВО должен учитываться. Вы своими руками все это сделали. Год в траншее, лишения. Все, что выполняется в группировке войск, в подразделениях, вы реализуете в учебном процессе», - сказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Всего в новых регионах планируют возвести семь учебных полигонов для подготовки и слаживания подразделений. За участие в масштабных работах военнослужащим были вручены ведомственные медали и грамоты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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