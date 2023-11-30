В ДНР открыли первый штатный полигон для подготовки военнослужащих

В новых регионах планируют возвести семь учебных полигонов для подготовки и слаживания подразделений.

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Первый штатный полигон для подготовки военнослужащих открыли в ДНР. Условия позволяют проводить обучение всех родов войск. На 20 гектарах теперь есть в том числе учебный танкодром и стрельбище.

Строительство длилось около полугода. Условия максимально приближены к боевым с учетом опыта спецоперации. Для этого создали соответствующий ландшафт, окопы и цели. Также есть современные казармы и столовые.

«Опыт СВО должен учитываться. Вы своими руками все это сделали. Год в траншее, лишения. Все, что выполняется в группировке войск, в подразделениях, вы реализуете в учебном процессе», - сказал начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев.

Всего в новых регионах планируют возвести семь учебных полигонов для подготовки и слаживания подразделений. За участие в масштабных работах военнослужащим были вручены ведомственные медали и грамоты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.