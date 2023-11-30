ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного закона

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В России оператора «Мегафон» признали нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ФАС. Отмечается, что компания повысила тарифы в среднем на 10,24%. Подорожание услуг ощутили более 8,2 миллиона абонентов. При этом достаточные обоснования для повышения стоимости связи не были предоставлены.

В Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что компания обязалась снизить необоснованно повышенные тарифы. Это должны сделать до 15 февраля следующего года.

В «Мегафоне» утверждают, что уже изменены соответствующие нормативные акты. Размер штрафа, подчеркнули в ФАС России, определят в ходе административного расследования.

Напомним, в конце прошлого года «Мегафон» уже признавали нарушившим антимонопольное законодательство. Тогда утверждалось, что компания необоснованно повысила тарифы для 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%.