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МО РФ: российские военные отразили две атаки штурмгрупп ВСУ в районе Марьинки

14:20 30.11.2023
Также ВСУ потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Желанного.
МО РФ: российские военные отразили две атаки штурмгрупп ВСУ в районе Марьинки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские военные отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Марьинки, сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка», - говорится в сообщении.

В районе Андреевки российские войска поразили живую силу и технику 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным ведомства, суточные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 270 человек. Помимо живой силы, противник лишился на данном направлении двух бронированных машин и трех пикапов.

В районе Желанного наши бойцы уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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