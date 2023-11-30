Армия МО РФ: российские военные отразили две атаки штурмгрупп ВСУ в районе Марьинки Также ВСУ потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районе Желанного. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские военные отразили две атаки украинских штурмовых групп в районе Марьинки, сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка», - говорится в сообщении. В районе Андреевки российские войска поразили живую силу и технику 93-й механизированной бригады ВСУ. По данным ведомства, суточные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 270 человек. Помимо живой силы, противник лишился на данном направлении двух бронированных машин и трех пикапов. В районе Желанного наши бойцы уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика