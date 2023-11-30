«Сухие и коричневые»: что известно о костях возле размытого кладбища у Байкала

В прошлом году на озере сильно поднялась вода, подмыло берег, земля начала оползать, и тогда появились кости.

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Человеческие кости обнаружили на берегу Байкала в поселке Большое Голоустное после размыва земли на кладбище у озера. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала представитель администрации Голоустненского муниципального образования.

В прошлом году на Байкале сильно поднялась вода, подмыло берег, земля начала оползать, и появились кости.

«Это вообще первый раз случай такой на моей практике. О том, что там какие-то захоронения, вообще никто не знал. Это находится в непосредственной близости от церкви (Свято-Никольской. - Прим. ред.). Буквально за забором», - сказала собеседница телеканала.