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«Сухие и коричневые»: что известно о костях возле размытого кладбища у Байкала

Анна Назайкина
13:21 30.11.2023
В прошлом году на озере сильно поднялась вода, подмыло берег, земля начала оползать, и тогда появились кости.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Человеческие кости обнаружили на берегу Байкала в поселке Большое Голоустное после размыва земли на кладбище у озера. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала представитель администрации Голоустненского муниципального образования.

В прошлом году на Байкале сильно поднялась вода, подмыло берег, земля начала оползать, и появились кости.

«Это вообще первый раз случай такой на моей практике. О том, что там какие-то захоронения, вообще никто не знал. Это находится в непосредственной близости от церкви (Свято-Никольской. - Прим. ред.). Буквально за забором», - сказала собеседница телеканала.

© ТРК «Звезда»

По ее словам, место, где были обнаружены череп, ребра и другие кости, не похоже на захоронение.

«Визуально видно, что кости очень старые, они там коричневые, сухие... Признаков, что там были какие-то захоронения, нет. Там просто земля», - добавила она.

Полиция уже работала на месте, сейчас территорию оградили специальной лентой. Администрация не имеет права ничего делать с этими находками - останками могут заниматься либо правоохранительные органы, либо археологи, либо поисковые отряды.

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