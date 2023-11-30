Студенты, участвующие в СВО, пообщались по телемосту с родными на Сахалине

Новый телемост Минобороны связал жителей Сахалина и бойцов ВС РФ, находящихся в Донецкой Народной Республике. На одном конце студенты, которые взяли академический отпуск, чтобы защищать Родину, на другом - их родные, сокурсники и преподаватели.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Тысячи километров между ними пролегли, но не разделили. Состоялся очередной телемост между студентами Сахалинского государственного университета - участниками специальной военной операции, находящимися в Донецкой Народной Республике, и их родными и близкими, приглашенными в штаб армейского корпуса Восточного военного округа. Студенты взяли академический отпуск, чтобы защищать Родину.

«Я не знаю, сколько моих однокашников сегодня точно тоже на СВО. Но нескольких я уже видел. Все встречаемся, все общаемся спустя столько уже лет. Поздравить меня, бабушка, можешь. Старшиной меня сделали в звании. Скоро, может быть, тебя уже догоню», - говорит командир отделения Альберт Коханей.

Коханей в прямом смысле догоняет бабушку. Она у него прапорщик в отставке. Сам он окончил первый курс и на втором встал в ряды участников СВО. Сейчас командует мотострелковым отделением. На телемост прибыл прямо с передовой.

Прямо на глазах родных заместитель командующего группировки «Восток» вручает награды бойцам. Альберт получает Георгиевский крест, а его сослуживец Федор - медаль «За храбрость». Поздравляют родные брат и сестра. Федор сам уже преподаватель математики в Южно-Сахалинском техникуме. Но параллельно обучается в магистратуре.

«Те научные данные, те знания, которые я получил, имеют непосредственное применение при выполнении поставленных передо мной боевых задач. Потому что без естественных наук военное дело, ратное дело невозможно. Особенно без математики. А математика - это у нас царица наук, между прочим», - отмечает командир взвода Федор Прусенко.

С таким образованием в должности командира взвода управления минометной батареи он чувствует себя на своем месте. Решение пойти на передовую принял добровольно. Тоже взял академический отпуск.

«Решение такое принял в связи со своими патриотическими убеждениями. Я хочу, чтобы как можно больше людей, которые находятся на гражданке, поняли одну вещь. То мирное небо над головой, которое у нас есть, тот обычный ритм жизни, который у нас есть, - проснулся, оделся и пошел на работу, - это не данность, которая по умолчанию, вот оно так. Это та жизнь, которая очень высоко оплачивается», - считает Прусенко.

Конечно, у бойцов бывает возможность связаться с родными. Но это только в коротких промежутках между боевой работой. Телемост для них возможность не только подольше пообщаться, но и увидеться со всеми сразу в сборе. Для родных такое мероприятие - повод гордиться своими.

«Мы не виделись год. Даже толком не разговаривали, потому что связи нет. Изредка короткие сообщения. Вот благодаря телемосту можно нормально пообщаться», - рассказывает брат участника СВО Олег Прусенко.

Пришли на встречу с однокашниками и студенты университетов с Сахалина и из Владивостока. В Южно-Сахалинске они тоже в военной форме. Одни из первых, кто поступил в военный учебный центр при вузе. Такие открыты уже более чем в 130 университетах. Телемост длится 40 минут. Прямо с сеанса связи бойцы-студенты снова отправляются на передовую выполнять свои боевые задачи.

Сейчас на передовой 3 933 студента, которые взяли академический отпуск и пошли добровольцами. Их ратный труд отметил министр обороны Сергей Шойгу. И подчеркнул, что, помимо добровольцев, активно поддерживают специальную военную операцию волонтеры-студенты по всей стране. От них, к примеру, поступило 700 литров донорской крови, которая помогла оказать неотложную медицинскую помощь почти полутора тысячам бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.