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Президент ФРГ Штайнмайер прождал полчаса в самолете, пока его встретят в Катаре

Елизавета Кондрикова
12:41 30.11.2023
Штайнмайер прибыл в среду с визитом в Доху, где он среди прочего обсудил вопрос освобождения пленников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.
© Видео: @rico_brick, X © Фото: @rico_brick, X
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел полчаса в самолете после прилета в столицу Катара Доху в ожидании местных чиновников, которые должны были его встретить. Об этом сообщает журнал Stern.

«Почетный строй выстроился, красная дорожка была расстелена, даже лимузин со штандартами ждал отправки в зной пустынного государства», - говорится в публикации.

Отмечается, что все сопровождающие президента, даже его жена, покинули самолет по прибытии, но Штайнмайер все равно остался дожидаться представителей Катара. Сам президент выглядел «растерянным».

Он прибыл в Катар в среду, 29 ноября, ранее Штайнмайер также посетил Израиль и Оман. В рамках своего визита в Доху президент выразил надежду на скорейшее освобождение остальных заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа с 7 октября.

Переговоры о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС, при котором происходит освобождение пленников, также были совершены при посредничестве Катара. 

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