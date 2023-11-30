Армия Армия Армия

ВС РФ сорвали ротации двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении

12:14 30.11.2023
Также российские войска при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронемашину MRAP ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военные сорвали ротации двух бригад противника на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Сорваны попытки атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, сорваны ротации подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Антоновки и Никольского», - сказал он.

Начальник пресс-центра также сообщил об уничтожении нашими бойцами бронемашины MRAP с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Кроме того, артиллеристы нанесли удары по пунктами дислокации войск противника в районах Угледара, Урожайного и Новодаровки. В результате противник лишился склада боеприпасов, РСЗО «Град», двух минометных расчетов, двух автомобилей. По словам Чехова, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 160 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.