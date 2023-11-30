ВС РФ сорвали ротации двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные сорвали ротации двух бригад противника на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Сорваны попытки атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, сорваны ротации подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Антоновки и Никольского», - сказал он.
Начальник пресс-центра также сообщил об уничтожении нашими бойцами бронемашины MRAP с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».
Кроме того, артиллеристы нанесли удары по пунктами дислокации войск противника в районах Угледара, Урожайного и Новодаровки. В результате противник лишился склада боеприпасов, РСЗО «Град», двух минометных расчетов, двух автомобилей. По словам Чехова, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 160 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.