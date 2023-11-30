Армия ВС РФ сорвали ротации двух бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении Также российские войска при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронемашину MRAP ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военные сорвали ротации двух бригад противника на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Сорваны попытки атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки, сорваны ротации подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Антоновки и Никольского», - сказал он. Начальник пресс-центра также сообщил об уничтожении нашими бойцами бронемашины MRAP с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Кроме того, артиллеристы нанесли удары по пунктами дислокации войск противника в районах Угледара, Урожайного и Новодаровки. В результате противник лишился склада боеприпасов, РСЗО «Град», двух минометных расчетов, двух автомобилей. По словам Чехова, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 160 человек. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика