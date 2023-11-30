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Генконсульство Германии в Калининграде закрывается с 30 ноября

Ян Брацкий
11:48 30.11.2023
Теперь по визовым вопросам необходимо обращаться в соответствующий отдел посольства ФРГ в Москве.
Генконсульство Германии в Калининграде закрывается с 30 ноября
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости
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Генеральное консульство Германии в Калининграде прекращает свою работу. Ведомство будет закрыто с четверга, 30 ноября 2023 года.

«С 30.11.2023 года Генеральное консульство [Германии] в Калининграде будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде просьба обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Гражданам, которым необходима консультация по вопросам получения визы, следует обращаться исключительно в визовый отдел посольства ФРГ в Москве, сказано в этом же сообщении.

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