Расчет «Гиацинта» разгромил укрепления и технику ВСУ в районе Работино

Артиллеристы нанесли удары по замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет буксируемых пушек «Гиацинт-Б» разгромил укрепления и технику ВСУ в районе Работино. Кадры боевой работы артиллерийских подразделений новороссийских десантников на Запорожском направлении публикует Министерство обороны РФ.

Координаты выявляются благодаря дронам, с их же помощью корректируется огонь артиллерии. Также камеры БПЛА фиксируют последствия попаданий.

В описании к видео сказано, что удары наносились по позициям украинской артиллерии, удаленным от линии соприкосновения. Кроме того, российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону оборонительных позиций ВС РФ.

Боевая работа ведется как днем, так и ночью. Поразив цели, расчеты меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.