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МЧС: в Крыму после урагана дали свет в дома 41 тысячи человек

Ирина Егорова
00:05 30.11.2023
Без света пока остается 9 300 человек. Планируется, что к утру и в этих домах появится электричество.
МЧС: в Крыму после урагана дали свет в дома 41 тысячи человек
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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Без электроэнергии после прошедшего в Крыму шторма до сих пор остается около 9,3 тысячи человек, заявил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев. По его словам, всего за сутки электроэнергия была подана в дома 41,6 тысяче жителей.

«Работают 213 бригад, 643 человек и 224 единицы техники. В ночную смену также продолжаются работы», - сказал он в своем Telegram-канале.

Республиканский министр ЧС Садаклиев добавил, что работы продолжаются, электроэнергия к утру по максимуму будет восстановлена.

Виновник штормовой погоды в Крыму - средиземноморский циклон, который принес сильные ветры и ливни. Многие населенные пункты полуострова обесточены, местами повреждены газопроводы, повалены деревья и рекламные конструкции. В результате урагана погиб один человек. В музее-террариуме в Севастополе из-за холодной морской погибло более 50 видов пресноводных рыб - всего около 800 особей. Сумма предварительного ущерба, который стихия нанесла Крыму,  варьируются от полумиллиарда до более чем 1,3 миллиарда рублей, заявлял Садаклиев. 

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