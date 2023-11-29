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В Кемерово задержали мужчину, хотевшего уехать на Украину для вступления в ВСУ

Елизавета Кондрикова
07:39 29.11.2023
Мужчина заранее приобрел средства связи, камуфляж, медицинские препараты и билеты на самолет и поезд для отправки на Украину.
© Видео: Пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области © Фото: Пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области
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ФСБ России по Кемеровской области задержала молодого мужчину по обвинению в государственной измене и терроризме за попытку выехать на Украину для вступления в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

«Задержан 36-летний житель региона, принявший решение о выезде на территорию Украины и вступлении в состав украинского военизированного формирования», - говорится в сообщении управления.

Отмечается, что мужчина в рамках подготовки успел установить контакт с украинским координатором. Он выразил стремление воевать за Украину и заполнил анкету на вступление в ВСУ для участия в боевых действиях против Российской армии.

Задержанный также приобрел камуфляжную форму, медицинские препараты, билеты на самолет и поезд и средства для связи - все необходимое для отправки на Украину. Мужчина был задержан спецслужбами ФСБ при регистрации на авиарейс, на время расследования мужчина будет находиться в СИЗО.

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