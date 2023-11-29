Бойцы расчета Д-30 рассказали, как пережили удар дрона-камикадзе ВСУ

На помощь 122-мм гаубице быстро подоспел ремонтный взвод - такой всегда работает прямо на передовой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Еще совсем недавно расчету 122-миллиметровой гаубицы Д-30 группировки войск «Восток» приходилось выпускать по 120 снарядов каждый день. Сейчас - не больше 30. По словам артиллеристов, на Южно-Донецком направлении, целей стало в разы меньше, а неприятель старается спрятаться поглубже.

Этой Д-30, поразившей не один танк и не один опорный пункт ВСУ, тоже пришлось держать удар. Правда, уничтожить ее боевикам не удалось. На помощь орудию быстро подоспел ремонтный взвод. Такие всегда работают прямо на передовой. Они как полевые хирурги, только их пациенты из стали. Больше 70% техники, которая получила повреждение, восстанавливают ремонтные подразделения прямо в полях.

«Было попадание дроном-камикадзе. Вся левая сторона сильно пострадала. Пострадал щит, пострадал прицел, уравновешивающий механизм. В принципе буквально сутки-двое, и орудие - обратно на позицию», - рассказал заместитель командира артиллеристского полка по вооружению с позывным «Трак».

Беспилотник ударил прямо в щиток. Его пришлось менять. Но именно щиток защитил бойцов от осколков. Артиллеристы сами не заметили, как их позиции оказались к Угледару ближе, чем раньше. А командир взвода объясняет: оперативный простор изменился.

«Обстановка меняется. Наши продавливают. То есть как мы понимаем, что наши продавливают? У нас цели становятся дальше», - поделился командир артиллерийского взвода с позывным «Белый».

Чтобы быстро развернуть этот «трансформер» из походного положения в боевое, позицию бойцы готовят заранее. Нужно расчистить грунт, чтобы развернуть станины - упоры для гаубицы. А сами станины - прочно вбить в землю. От устойчивости орудия зависит его точность.

Этому расчету из бывших инженеров и энергетиков - такие профессии были у бойцов на гражданке - удалось стать настоящей занозой для противника. От того и такой позывной у командира.

«Благодаря грамотному руководству очень быстро обучились. И теперь на Южно-Донецком направлении ведем точную борьбу с противником. Буквально каждый второй снаряд точно в цель. В окоп, в блиндаж, а то и в окно в машине», - сказал командир орудия Д-30 с позывным «Заноза».

Наводчик орудия вспоминает, как загнали в ловушку танк ВСУ и поразили его прямо на ходу. Бить по движущей цели - задача для ассов.

«Быстрее работали, быстрее выполняли команды. Заряжающие быстрее бегали и заряжали, чтобы поразить цель. Мы гоняли его по полю. Он пытался уйти из-под огня. Но не удалось», - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным «Паром».

Сколько у этой Д-30 пораженных целей - бойцы специально не считают. Примета такая. Но тот один удар, который пришлось им пережить самим, запомнят надолго. Он сделал их только сильнее и опытнее.