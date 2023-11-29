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Пентагон прокомментировал пролет иранского беспилотника над авианосцем США

Ирина Егорова
05:19 29.11.2023
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» был отправлен для сдерживания враждебных действий против Израиля. Инцидент произошел в Персидском заливе.
Пентагон прокомментировал пролет иранского беспилотника над авианосцем США
© Фото: Mc2 Jacob MattinglyU.S. Navy, Global Look Press
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В Министерстве обороны США находятся в курсе и проводят оценку инцидента, связанного с пролетом БПЛА Ирана вблизи авианосца США «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах. США обнаружили его, но дрон проигнорировал множественные предупреждения.

Целью отправки американского авианосца стала необходимость сдерживания враждебных действий против Израиля и обеспечение безопасности в регионе. В ударную группу «Эйзенхауэра» вошли ракетный крейсер и два ракетных эсминца. Вместе с американскими кораблями также находился один французский фрегат «Лангедок».

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