CBS: новогодняя елка Вашингтона рухнула перед зажжением огней Байденом

Торжественное зажжение свечей планировалось на 30 ноября. Состояние дерева пока не удалось оценить.

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Главная рождественская ель Вашингтона, уже украшенная к празднику, упала из-за ветра. Торжественно зажечь огни на новогодней красавице должен был президент США Джо Байден 30 ноября. Проведение церемонии пока остается под сомнением, так как , национальная служба парков не уверена, что удастся сохранить дерево, состояние елки пока не смогли оценить.

«Ветер повалил дерево днем вторника, к вечеру его все еще не удалось поднять», - сообщает телеканал CBS.

Норвежская ель высотой 12 метров установили в парке напротив Белого дома. Ее привезли в Вашингтон из Западной Виргинии в начале месяца.