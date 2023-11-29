Маск ответил на предложение ХАМАС посетить сектор Газа

Илон Маск выразил надежду, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам.

© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Global Look Press

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «достаточно опасно».

«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», - прокомментировал он в социальной сети X сообщение о том, что ХАМАС пригласило его посетить анклав.

Накануне палестинское движение призвало предпринимателя посетить сектор Газа. Член руководства ХАМАС Усама Хамдан отметил, что Маск должен увидеть «масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль. - Прим. ред.) против нашего народа в Газе».

Кроме того, движение призвало журналистов мировых СМИ активизировать свое присутствие в анклаве, «чтобы увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида против детей и беззащитного гражданского населения».

Напомним, 27 ноября американский бизнесмен посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. При этом Маск согласился с премьером еврейского государства, что необходимо уничтожить ХАМАС.