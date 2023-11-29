В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

Маск ответил на предложение ХАМАС посетить сектор Газа

Максим Крюков
03:03 29.11.2023
Илон Маск выразил надежду, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам.
Маск ответил на предложение ХАМАС посетить сектор Газа
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Global Look Press
Читайте нас на:

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «достаточно опасно».

«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», - прокомментировал он в социальной сети X сообщение о том, что ХАМАС пригласило его посетить анклав.

Накануне палестинское движение призвало предпринимателя посетить сектор Газа. Член руководства ХАМАС Усама Хамдан отметил, что Маск должен увидеть «масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль. - Прим. ред.) против нашего народа в Газе».

Кроме того, движение призвало журналистов мировых СМИ активизировать свое присутствие в анклаве, «чтобы увидеть масштабы разрушений и признаки геноцида против детей и беззащитного гражданского населения».

Напомним, 27 ноября американский бизнесмен посетил Израиль, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. При этом Маск согласился с премьером еврейского государства, что необходимо уничтожить ХАМАС.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.