В «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии в стране
В компании отметили, что проблема вызвана стремительным ростом потребления из-за плохой погоды.
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Сегодня на Украине зафиксировали дефицит электроэнергии. Он вызван стремительным ростом потребления из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». Отмечается, что сейчас нет возможности выработать достаточно электроэнергии.
«Солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте», - говорится в заявлении.
Жителей страны уже призвали экономить электроэнергию. Также в «Укрэнерго» сообщили о привлечении аварийная помощи из Румынии и Польши.
Ранее на Украине заявляли об изношенности трети оборудования теплоэлектростанций. Ожидаются серьезные перебои с электричеством.