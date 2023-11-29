В «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии в стране

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Сегодня на Украине зафиксировали дефицит электроэнергии. Он вызван стремительным ростом потребления из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». Отмечается, что сейчас нет возможности выработать достаточно электроэнергии.

«Солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте», - говорится в заявлении.

Жителей страны уже призвали экономить электроэнергию. Также в «Укрэнерго» сообщили о привлечении аварийная помощи из Румынии и Польши.

Ранее на Украине заявляли об изношенности трети оборудования теплоэлектростанций. Ожидаются серьезные перебои с электричеством.