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Все виды дронов: как курсанты Военно-воздушной академии усваивают опыт СВО

Валентин Гвоздев
21:07 29.11.2023
В Воронежской военно-воздушной академии активно внедряют опыт спецоперации. И прежде всего это касается ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов - технику нужно возвращать в строй в максимально сжатые сроки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Внезапные взрывы разрывают тишину над учебным аэродромом Воронежской военно-воздушной академии. Боевое охранение вступает в бой с диверсантами условного противника, а технический персонал продолжает готовить технику к вылету. Так проходит комплексное учение, цель которого - отработка совместных действий курсантов всех специальностей в условиях, приближенным к боевым.

После нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника весь аэродром накрывает густая дымовая завеса - специально, чтобы беспилотники противника не могли поразить авиационную технику.

Прием сработал, самолеты не пострадали, но взрыв повредил полотно взлетно-посадочной полосы. Ремонтная бригада тут же меняет поврежденную бетонную плиту, и аэродром снова может функционировать. В это же время курсанты закрепляют на подвесах вооружение и готовят технику к вылету.

«Учитывается опыт, полученный строевыми частями при проведении специальной военной операции, и те угрозы, которые существуют. А именно: нанесение ударов вероятным противником с использованием беспилотных летательных аппаратов, обычных, специальных средств поражения определяют нам необходимость в подготовке и обучению курсантов способности выполнять свои профессиональные задачи в сложной и меняющейся обстановке», - говорит начальник кафедры эксплуатации авиационной техники Евгений Фетисов.

Навыки восстановления авиационной техники курсанты получают в просторной аудитории, вмещающей сразу два самолета - Су-27 и Су-34, а также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. Диагностика узлов и агрегатов воздушного судна, закрепление вооружения на подвесах и даже ремонт реактивного двигателя - все это курсанты учатся делать на реальных боевых машинах. Войсковой ремонт доказал свою необходимость в зоне СВО, когда об отправке техники изготовителю и речи быть не может. Ремонт проводится в тыловых районах, чтобы восстановление техники занимало как можно меньше времени, а она сама быстрее возвращалась на передовую.

Войсковой ремонт подразумевает замену неисправных блоков и узлов двигателя, что позволяет вернуть технику в строй всего через несколько часов. Неисправные элементы отправляются на завод-изготовитель для более углубленного ремонта.

© ТРК «Звезда»

Обучаются курсанты и ремонту гораздо меньших летательных аппаратов. Беспилотная авиация сейчас наиболее активно используется на полях сражений и для разведки, и для корректировки огня, и как самостоятельные боевые единицы. Как и любой другой технике, беспилотникам тоже периодически требуется ремонт.

«Необходимый навык войскового ремонта данных аппаратов назрел, наверное, еще в прошлом году, когда активно начали терять данные аппараты, собирать сбитые, из которых уже можно собрать какие-то отдельные целые элементы, ну и, соответственно, восстановить тот или иной аппарат», - говорит старший преподаватель Дмитрий Табырца.

Навыки управления всеми видами беспилотных летательных аппаратов от квадрокоптеров до fpv-дронов курсанты получают на факультете беспилотной авиации. Есть здесь и аппараты, не стоящие на вооружении, но уже успевшие себя зарекомендовать в зоне СВО.

«Это у нас аналог “суперкамовского” беспилотного аппарата. Создают его гражданские компании, но это не мешает применять его в специальной военной операции. Именно поэтому мы, так сказать, опередив поставки вооружения, стараемся его изучить и рассмотреть», - говорит курсант 4-го курса Ярослав Свищо.

Такая «птичка» летает на дальность до 100 километров, а ее оптика позволяет вести разведку на высоте до 5 тысяч метров. Высота полета в сочетании с композитными материалами и разведенными каналами управления делает этот беспилотник практически неуязвимым как для ПВО противника, так и для средств РЭБ. Обучение в военно-воздушной академии идет в ногу со временем. Опыт, полученный в ходе СВО, преподаватели академии внимательно анализируют, обобщают и вносят изменения в учебную программу, чтобы выпускать по-настоящему высококлассных специалистов, имеющих самые актуальные навыки и знания.

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