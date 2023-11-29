Все виды дронов: как курсанты Военно-воздушной академии усваивают опыт СВО

В Воронежской военно-воздушной академии активно внедряют опыт спецоперации. И прежде всего это касается ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов - технику нужно возвращать в строй в максимально сжатые сроки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Внезапные взрывы разрывают тишину над учебным аэродромом Воронежской военно-воздушной академии. Боевое охранение вступает в бой с диверсантами условного противника, а технический персонал продолжает готовить технику к вылету. Так проходит комплексное учение, цель которого - отработка совместных действий курсантов всех специальностей в условиях, приближенным к боевым.

После нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника весь аэродром накрывает густая дымовая завеса - специально, чтобы беспилотники противника не могли поразить авиационную технику.

Прием сработал, самолеты не пострадали, но взрыв повредил полотно взлетно-посадочной полосы. Ремонтная бригада тут же меняет поврежденную бетонную плиту, и аэродром снова может функционировать. В это же время курсанты закрепляют на подвесах вооружение и готовят технику к вылету.

«Учитывается опыт, полученный строевыми частями при проведении специальной военной операции, и те угрозы, которые существуют. А именно: нанесение ударов вероятным противником с использованием беспилотных летательных аппаратов, обычных, специальных средств поражения определяют нам необходимость в подготовке и обучению курсантов способности выполнять свои профессиональные задачи в сложной и меняющейся обстановке», - говорит начальник кафедры эксплуатации авиационной техники Евгений Фетисов.

Навыки восстановления авиационной техники курсанты получают в просторной аудитории, вмещающей сразу два самолета - Су-27 и Су-34, а также ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28. Диагностика узлов и агрегатов воздушного судна, закрепление вооружения на подвесах и даже ремонт реактивного двигателя - все это курсанты учатся делать на реальных боевых машинах. Войсковой ремонт доказал свою необходимость в зоне СВО, когда об отправке техники изготовителю и речи быть не может. Ремонт проводится в тыловых районах, чтобы восстановление техники занимало как можно меньше времени, а она сама быстрее возвращалась на передовую.

Войсковой ремонт подразумевает замену неисправных блоков и узлов двигателя, что позволяет вернуть технику в строй всего через несколько часов. Неисправные элементы отправляются на завод-изготовитель для более углубленного ремонта.