ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты

Члены ООН глубоко обеспокоены тем, что Израиль, вопреки резолюциям СБ ООН и Генассамблеи, не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года.

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой вновь призывает Израиль оставить территорию Голанских высот.

Члены ООН «глубоко обеспокоены тем, что Израиль не ушел с сирийских Голанских высот, которые были оккупированы с 1967 года, вопреки соответствующим резолюциям СБ ООН и Генассамблеи», говорится в документе. В поддержку решения выступила 91 страна, 8 высказались против, 62 воздержались, передает РИА Новости.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая ее часть остается оккупированной Израилем , а восточную часть контролирует Сирия. Израиль взял Голанские высоты в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Позже, в 1973 году, Сирия попыталась вернуть контроль над высотами, но безрезультатно. В 1981 году Израиль аннексировал контролируемые им территории, таким образом предоставив возможность сирийским гражданам получить израильское гражданство.