ПСБ заключил соглашение о строительстве жилья для сотрудников ульяновского авиазавода

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Сегодня ПСБ на Международной выставке-форуме «Россия» подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО «Ил»-Авиастар, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию. Жилье построят в рамках реализации совместной программы банка и госкорпорации «Квадратные метры Ростеха».

Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман и генеральный директор ООО «СЗ Балтийская строительная компания - Развитие» Алексей Чаленко.

«Предприятия авиационной отрасли сейчас ведут колоссальную работу по расширению производственных мощностей и наращиванию объема выпуска продукции. С каждым днем растет число перспективных проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. ПСБ всесторонне поддерживает развитие системно значимых предприятий, в том числе в вопросах мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров. Для этого банк разработал специальную программу по строительству жилья, в рамках которой работники получают возможность приобретать квартиры по ценам существенно ниже рыночных», - отметил Сергей Добрин.

По проекту планируется построить многофункциональный жилой комплекс с современной социальной инфраструктурой, включающей парковку, спортивные и детские площадки.

«Нам поставлена задача кратного увеличения производства в ближайшие годы. Впереди предприятие ожидают новые, еще более амбициозные проекты. В связи с этим завод продолжает и интенсифицирует работу по привлечению новых сотрудников, увеличению количества персонала. В ближайшие два года в Ульяновске нам необходимо дополнительно привлечь более 2 500 производственных рабочих», - сказал Даниил Бренерман.

Управляющий директор добавил, что руководство предприятия постоянно работает над повышением его привлекательности как работодателя, обеспечивая высокий уровень заработной платы, реализует различные социальные программы. В этом ряду задач стоит и запуск нового проекта по строительству жилого комплекса для сотрудников совместно с Правительством Ульяновской области, Промсвязьбанком и застройщиком.

«Мы также сохраним все действующие меры поддержки для авиастроителей. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на перевозку специалистов к месту работы, денежная компенсация сотрудникам предприятий на оплату аренды жилья. Кроме того, будут доступны выплаты на приобретение жилья, а также единовременная социальная выплата “Губернаторская ипотека” для работников отрасли авиастроения», - сказал Алексей Русских.

Новый жилой комплекс будет построен недалеко от ульяновского авиазавода.