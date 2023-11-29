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Ксения Шойгу передала ВДНХ подарок из космоса

Сергей Лебедев
19:14 29.11.2023
В бессрочное хранение павильону «Космос» передан побывавший на МКС флаг Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ксения Шойгу передала в бессрочное хранение павильону ВДНХ «Космос» побывавший на МКС флаг Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Торжественная церемония прошла на выставке-форуме «Россия».

Стяг был отправлен на Международную космическую станцию 24 мая этого года. Он вернулся на Землю 27 сентября. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев 4 июня поучаствовали в крупнейшем в мире забеге на орбите, дав старт полумарафону на Земле по сеансу видеосвязи.

На флаге, переданном директору Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталье Задворной, есть автографы всех членов экипажа МКС, вышедших на «старт» на беговой дорожке.

В рамках выставки-форума «Россия» Ксения Шойгу совместно с директором Департамента физкультуры и массового спорта Минспорта РФ Максимом Уразовым рассказала о развитии массового спорта в стране.

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