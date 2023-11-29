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В Ростове-на-Дону убрали бюст барона Врангеля

Владимир Рубанов
19:01 29.11.2023
Установкой памятника занималось Русское просветительное общество. Стоимость работ составила 500 тысяч рублей.
В Ростове-на-Дону убрали бюст барона Врангеля
© Фото: KPRF_Msk, Telegram
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В Ростове-на-Дону с территории кадетского корпуса убрали памятник барону Петру Врангелю. Об этом сообщили в Ростовском областном отделении КПРФ.

Памятник Врангелю рядом кадетским корпусом Донского государственного технического университета (Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса) установили 7 ноября 2023 года, в день Октябрьской революции 1917 года. Установкой бюста занималось Русское просветительское общество. Стоимость работ составила 500 тысяч рублей.

Ростовские коммунисты сразу же потребовали его убрать. Они указывали, что с именем Врангеля связан массовый белый террор в Крыму в 1920 году, а также заявляли, что установка таких памятников «раскалывает российское общество».

Бюст демонтировали 29 ноября, в день 82-й годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в местном отделении партии. Как говорится в сообщении, это произошло «после многочисленных протестов в Ростове-на-Дону и по всей стране».

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