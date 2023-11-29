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На Урале в ДТП с легковушкой и автобусом погибли трое взрослых и ребенок

Анна Назайкина
18:04 29.11.2023
Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности погибших в аварии.
© Видео: typical_severouralsk, VK © Фото: gibdd_66, Telegram
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На Урале легковушка столкнулась с автобусом, жертвами ДТП стали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Смертельная авария произошла на 208-м км трассы Екатеринбург - Серов. Предварительно, водитель машины совершал обгон, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус, внутри которого находились 26 человек.

«Погибли водитель и три пассажира автомобиля "Рено": женщина, двое мужчин и ребенок», - говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители пытаются установить личности погибших в аварии.

Среди находившихся в автобусе людей пострадавших нет. Впоследствии пассажиры были доставлены к месту назначения попутным автобусом.

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