На Урале в ДТП с легковушкой и автобусом погибли трое взрослых и ребенок

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности погибших в аварии.

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На Урале легковушка столкнулась с автобусом, жертвами ДТП стали четыре человека. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Смертельная авария произошла на 208-м км трассы Екатеринбург - Серов. Предварительно, водитель машины совершал обгон, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус, внутри которого находились 26 человек.

«Погибли водитель и три пассажира автомобиля "Рено": женщина, двое мужчин и ребенок», - говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители пытаются установить личности погибших в аварии.

Среди находившихся в автобусе людей пострадавших нет. Впоследствии пассажиры были доставлены к месту назначения попутным автобусом.