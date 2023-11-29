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В Москве обрушился потолок в торговом центре

Сергей Лебедев
18:05 29.11.2023
В результате происшествия никто не пострадал.
© Видео: podmsk01, Telegram © Фото: podmsk01, Telegram
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Сегодня в московском торговом центре «Авеню», который расположен на проспекте Вернадского, обрушился потолок на цокольном этаже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что одного человек на месте осмотрели врачи. Ему помощь не понадобилась.

Официальная информация о ЧП не поступала.

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