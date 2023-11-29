В Херсонской области погибли четверо полицейских при обстреле отдела МВД

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Во вторник украинские националисты обстреляли здание отдела МВД России «Новокаховский» в селе Юбилейное Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

В результате происшествия пострадали четверо полицейских. Еще пятерых госпитализировали в больницу.

Всего же ранения получили 18 человек. Большинству пострадавших оказали помощь на месте ЧП.