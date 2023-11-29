Освобожденный ХАМАС россиянин Кривой встретился с родителями

Рони Кривой встретился со своими родителями после прибытия в больницу.

© Видео: AmySpiro, X © Фото: AmySpiro, X

Освобожденный в воскресенье вечером из плена ХАМАС гражданин России Рони Кривой встретился со своими родителями после прибытия в больницу. Кадры воссоединения семьи опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) журналист Times оf Israel Эми Спиро.

Россиянин с двойным гражданством пробыл в плену ХАМАС 50 дней и был отпущен по договоренности с Россией. В работе над его освобождением участвовали МИД и Минобороны России.

Ранее брат заложника Игорь рассказал, что сообщил его данные на горячую линию российского посольства, а дальше все произошло быстро.