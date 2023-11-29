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ВЦИОМ: более половины россиян хотели бы чаще заниматься сексом

Сергей Лебедев
17:48 29.11.2023
В той или иной степени важной сексуальную жизнь признают 77% опрошенных.
ВЦИОМ: более половины россиян хотели бы чаще заниматься сексом
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press
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Более половины россиян (51%) в возрасте от 18 до 45 лет хотели бы чаще заниматься сексом, чем сейчас. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

При этом, по данным ВЦИОМ, в той или иной степени важной сексуальную жизнь признают 77% опрошенных. Отмечается, что в целом секс важнее для мужчин, нежели для женщин.

Также исследование показало, что почти каждый второй опрошенный(47%) впервые занялся сексом, будучи совершеннолетним. Более трети россиян (35%) признались, что начали жить половой жизнью до 18 лет.

Утверждается, что мужчины в целом немного позднее начинают заниматься сексом. В общей сложности до 19 лет в интимные отношения вступали 68% женщин и 56% мужчин.

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