В Челябинской области домашние лошади провалились под лед, четыре кобылы погибли

Не всем животным удалось выжить, они слишком долго находились в ледяной воде.

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В Челябинской области домашние лошади провалились под лед на озере Кожакуль, об этом сообщили в региональном главке МЧС. На помощь замерзающим животным пришли спасатели.

Как утверждается, хозяин выпустил стадо погулять рядом с поселком Метлино. Некоторые кобылы забрели на озеро, где лед еще не успел окрепнуть и треснул.

Сотрудники МЧС, используя бензопилы, ломы и топоры, прорубили во льду длинную тропу в 150 метров. Впоследствии по ней вывели изможденных животных.

Не всем лошадям удалось выжить, они слишком долго находились в ледяной воде.

«Три лошади к началу операции были уже мертвы, четвертая погибла во время транспортировки, это произошло из-за переохлаждения», - сообщили в местной администрации.

Все же двух лошадей удалось спасти, впоследствии они была переданы хозяину.