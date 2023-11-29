Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии

Как утверждается, у него зафиксировали ссадину в подглазничной области.

© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Американца Пола Уилана в колонии ударил по лицу другой заключенный. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на УФСИН по Мордовии.

Напомним, Уилан отбывает наказание в исправительной колонии по делу о шпионаже. Его задержали в Москве в декабре 2018 года. Впоследствии его приговорили к 16 годам заключения.

Как утверждается, у двух осужденных произошел конфликт на бытовой почве. По другим данным, причиной стали политические разногласия. Как итог - оппонент ударил Уилана по лицу.

Персонал тюрьмы разнял заключенных. Пострадавшего осмотрел медик, у него зафиксировали ссадину в подглазничной области.

Правоохранители начали проверку, материалы передадут в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии.