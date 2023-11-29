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Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное

Сергей Лебедев
15:58 29.11.2023
По словам Сергея Боярского, настроение у артиста сейчас хорошее.
Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное
© Фото: Максим Блинов. РИА Новости
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Состояние народного артиста РСФСР Михаила Боярского стабильное. Об этом заявил его сын и депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Боярский.

«Говорил с отцом сегодня. Настроение у него хорошее», - отметил он в беседе с Life.

Ранее же писательница Екатерина Боярская заявила, что ее двоюродный брат чувствует себя бодро. По ее словам, состояние Михаила Боярского стабилизировалось.

Напомним, накануне стало известно о госпитализации артиста. Сообщалось, что он попал в больницу с инфарктом.

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