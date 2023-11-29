В Белоруссии в два раза повысят налоги для богатых

Документ предусматривает повышение ставки подоходного налога с 13% до 25% для физических лиц с высокими заработками.

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Нижняя палата парламента Белоруссии приняла во втором чтении законопроект о введении повышенных ставок на сверхдоходы. Он предусматривает увеличение почти вдвое ставки подоходного налога для граждан, чей доход превышает 200 тысяч белорусских рублей в год. Эта сумма эквивалентна 5,7 млн российских рублей.

Ставка для богатых вырастет с 13% до 25%. По словам министра по налогам и сборам Белоруссии Сергея Наливайко, повышение ставок на сверхдоходы коснется примерно восемь-девять тысяч человек, передает ТАСС.

Кроме того, ставки транспортного налога для владельцев автомобилей «повышенной комфортности» не старше трех лет повысят в 10 раз. Предполагается, что это затронет владельцев около 2 000 автомобилей премиум-класса.

Также планируется увеличить с 20% до 30% ставку подоходного налога с индивидуальных предпринимателей, которые зарабатывают больше 500 тысяч белорусских рублей (14,3 млн российских) в год. Ставка налога на прибыль для организаций, чья налоговая база превысила 25 млн белорусских рублей (713,9 млн российских), вырастет с 20% до 25%.

Наливайко отметил, что в Белоруссии нет большого расслоения по доходам, но есть запрос на социальную справедливость. В сообщении палаты представителей Национального собрания Белоруссии говорится, что этот законопроект является результатом работы по совершенствованию налоговой системы для установления баланса интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства. После одобрения членами Совета Республики документ поступит на подпись президенту Александру Лукашенко.