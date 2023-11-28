Путин по видеосвязи открыл новые больницы и поликлиники в регионах

Президент отметил, что за последние десять лет в России почти вдвое снизилась младенческая смертность.

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Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия новых и капитально отремонтированных больниц и поликлиник в нескольких регионах.

Начали работать Оренбургская областная детская клиническая больница и горбольница №5 - Центр охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе.

Кроме того, введены в эксплуатацию акушерский корпус центральной районной больницы Енисейска Красноярского края, поликлиника в селе Ытык-Кюель Республики Саха (Якутия).

После капремонта запущены городская детская поликлиника №2 в Волжском Волгоградской области и два филиала детской поликлиники №31 в Волгограде.

Путин отметил, что по нацпроекту «Здравоохранение», а также по региональным программам модернизации первичного звена отрасли с 2019 по 2024 год в стране будет открыто 46 новых объектов детского здравоохранения, а также построят или модернизируют около 750 медицинских учреждений, имеющих в своем составе детские отделения.

Президент также сказал, что эта работа уже дает результаты. В частности, за последние десять лет в России почти вдвое снизилась младенческая смертность. Сейчас этот показатель находится на исторически минимальных значениях. Больше чем в два раза сократилась детская смертность - в возрасте от 0 до 17 лет.