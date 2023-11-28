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Государственный долг Украины превысил 136 миллиардов долларов

Сергей Лебедев
19:59 28.11.2023
За минувший октябрь долг увеличился на 2,72 миллиарда рублей.
Государственный долг Украины превысил 136 миллиардов долларов
© Фото: Yevhen Lubimov Keystone Press Agency Globallookpress
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Государственный и гарантированный государством долг Украины достиг рекордно высокого уровня в 136,35 миллиарда долларов. Об этом сегодня сообщили в Министерстве финансов страны.

Отмечается, что эта самая большая цифра за всю историю существования Украины. При этом только за минувший октябрь долг увеличился на 2,72 миллиарда рублей.

В Минфине уточнили, что внешние обязательства составили 68,04% общей суммы долга, а внутренние - 31,96%, или 43,57 миллиарда долларов.

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