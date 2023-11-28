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В театре имени Ленсовета отменили спектакли с участием Боярского

Сергей Лебедев
19:02 28.11.2023
Ранее появились данные, что артист попал в больницу с инфарктом.
В театре имени Ленсовета отменили спектакли с участием Боярского
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Театр имени Ленсовета отменил запланированные на первую половину декабря спектакли «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства», в которых должен был сыграть Михаил Боярский. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

Напомним, ранее появились данные, что артист попал в больницу с инфарктом. Его якобы госпитализировали в Мариинскую больницу.

При этом же информация в СМИ о состоянии Михаила Боярского разнится. В театре имени Ленсовета сообщили ТАСС, что артист госпитализирован планово. А его сын подтвердил «Известиям» информацию о перенесенном инфаркте.

Daily Storm со ссылкой на пиар-менеджера Михаила Боярского опровергает информацию о госпитализации с инфарктом, а с артистом якобы «все хорошо».

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