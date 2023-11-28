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В Югре мигрант-нелегал дрифтовал у Вечного огня, его оштрафовали и выдворили

Анна Назайкина
18:49 28.11.2023
Молодого человека оштрафовали и выдворили за пределы России.
© Видео: police_ugra, Telegram © Фото: police_ugra, Telegram
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В Нижневартовске водитель устроил дрифт на иномарке возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в своем Telegram-канале полиция Югры.

Ролик, в котором молодой человек крутится на пешеходной зоне у памятника воинам-землякам, увидели полицейские в Сети.

Нарушителя удалось быстро найти и задержать - им оказался безработный 26-летний житель Нижневартовска. Молодого человека привлекли к административной ответственности, транспортное средство увезли на штрафстоянку.

В ходе разбирательств правоохранители обнаружили также, что парень нарушил правила въезда на территорию нашей страны. Ему назначили штраф, впоследствии мигрант был принудительно выдворен за пределы РФ.

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