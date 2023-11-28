Глава района в ХМАО покаялся и уволился после пьяной езды

Павла Артеева задержали сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал за рулем своей машины в нетрезвом состоянии.

© Фото: pavel_arteev, vk.com

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев сообщил, что принял решение сложить с себя полномочия после того, как его задержали сотрудники ГИБДД во время пьяной езды. Об этом чиновник написал на своей странице «ВКонтакте».

Ранее сегодня Артеев оставил другую запись, в которой признался в том, что совершил правонарушение. Глава района написал, что ночью с 24 на 25 ноября в поселке Березово ехал нетрезвым за рулем своей машины, а потом его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

По словам Артеева, он решил покаяться в совершенном проступке. Глава района заявил, что вдвойне виноват перед местными жителями, потому что является чиновником и при этом показал пример недостойного поведения.

Позже Артеев написал, что поставил под удар репутацию власти, подвел руководство региона, коллектив администрации района и поэтому считает решение об отставке «закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики и уважения к жителям района».