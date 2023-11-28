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Глава района в ХМАО покаялся и уволился после пьяной езды

Владимир Рубанов
18:45 28.11.2023
Павла Артеева задержали сотрудники Госавтоинспекции, когда он ехал за рулем своей машины в нетрезвом состоянии.
Глава района в ХМАО покаялся и уволился после пьяной езды
© Фото: pavel_arteev, vk.com
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Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев сообщил, что принял решение сложить с себя полномочия после того, как его задержали сотрудники ГИБДД во время пьяной езды. Об этом чиновник написал на своей странице «ВКонтакте».

Ранее сегодня Артеев оставил другую запись, в которой признался в том, что совершил правонарушение. Глава района написал, что ночью с 24 на 25 ноября в поселке Березово ехал нетрезвым за рулем своей машины, а потом его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

По словам Артеева, он решил покаяться в совершенном проступке. Глава района заявил, что вдвойне виноват перед местными жителями, потому что является чиновником и при этом показал пример недостойного поведения.

Позже Артеев написал, что поставил под удар репутацию власти, подвел руководство региона, коллектив администрации района и поэтому считает решение об отставке «закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики и уважения к жителям района».

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