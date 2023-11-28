Траньков заявил, что фигуристам не хватает мотивации без международных турниров

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Российским фигуристам трудно расти и развиваться без участия в международных турнирах, заявил «РБК Спорт» двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер Максим Траньков.

По его словам, соревнования дают спортсменам мотивацию. Сейчас у россиян остались только внутренние турниры. Этого не хватает, «но остается только ждать», сказал Траньков. Тренер добавил, что фигуристы хотят «выходить, побеждать и зарабатывать призовые».

По оценке Транькова, уровень российских фигуристов вырос после отстранения от международных соревнований. По его словам, в парном и женском одиночном катании россияне стали «на голову сильнее» и остаются на самом высоком уровне в мире.

Качество выступлений у мужчин и в танцах тоже стало выше, считает Траньков.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров решением Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.