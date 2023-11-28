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В Москве оштрафовали нарисовавшего свастику учителя информатики

Сергей Лебедев
17:30 28.11.2023
Мужчина должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
В Москве оштрафовали нарисовавшего свастику учителя информатики
© Фото: Андрей Старостин, РИА Новости
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Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал учителя информатики столичной школы №1619 по статье за дискредитацию ВС РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Сергей Аверьянов должен будет заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Напомним, ранее появилась информация, что учитель нарисовал на интерактивной доске свастику и украинский лозунг.

Педагога уже отстранили от работы, а с учениками, присутствовавшим на его уроке, провели профилактическую беседу.

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