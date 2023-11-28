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Кириллов заявил об увеличении количества совместных оборонных разработок с учеными

17:40 28.11.2023
В Сириусе проходит конгресс молодых ученых, где собрались почти 5 000 участников из более чем 25 стран. Там представлены новейшие научные разработки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пять тысяч участников конгресса молодых ученых в Сириусе представили свои новейшие научные разработки. Особое внимание - к технологиям, которые способны дать ответ на возникающие биологические угрозы - в свете активной деятельности США и других стран в этом направлении.

Кроме того, специальная военная операция подтвердила важность научных подходов к разработке современных образцов вооружения и военной техники.

«У нас задач много. Это и применение тяжелых огнеметных систем, любые изменения качественных характеристик, новых подходов по ведению разведки, выявлению целей и использованию боеприпасов. Это наука. Здесь мы подсматриваем то, что разрабатывают ученые. Совместные разработки с начала спецоперации пошли на оборону. Это в большем объеме сейчас идет», - сказал начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Мероприятие, которое продолжится до 30 ноября, должно определить векторы развития науки в России и мире на годы вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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