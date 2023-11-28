Путин заявил, что государство и бизнес сорвали санкционный блицкриг Запада

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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей за слаженную работу. По его словам, благодаря совместным усилиям государства и бизнеса «санкционный блицкриг Запада» провалился. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, сказал российский лидер. Для этого сейчас появляются принципиально новые инструменты. Путин призвал бизнесменов вкладывать в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, готовить кадры.

По словам президента, при этом рост российской экономики воплотится в успехи компаний. При этом если национальный бизнес работает на укрепление суверенитета, он сам становится сувереннее и меньше зависит от «всех компонентов сегодняшнего мироустройства», сказал глава государства.