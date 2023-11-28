В стране и мире Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка Белгородской области Анна Назайкина По словам губернатора Гладкова, в результате произошедшего пострадавших нет. © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press Читайте нас на: Украинские боевики атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет RT. В своем Telegram-канале он уточнил, что все произошло в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Противник ударил, используя дрон-камикадзе, рассказал губернатор. Обошлось без пострадавших. Гладков добавил, что в настоящий момент к месту ЧП направляются сотрудники экстренных служб. В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место. Экспертное мнение и аналитика