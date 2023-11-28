Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка Белгородской области
По словам губернатора Гладкова, в результате произошедшего пострадавших нет.
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
Украинские боевики атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет RT.
В своем Telegram-канале он уточнил, что все произошло в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа.
Противник ударил, используя дрон-камикадзе, рассказал губернатор. Обошлось без пострадавших.
Гладков добавил, что в настоящий момент к месту ЧП направляются сотрудники экстренных служб.
В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место.