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Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка Белгородской области

Анна Назайкина
16:39 28.11.2023
По словам губернатора Гладкова, в результате произошедшего пострадавших нет.
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Мокрая Орловка Белгородской области
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Украинские боевики атаковали инфраструктурный объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пишет RT.

В своем Telegram-канале он уточнил, что все произошло в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа.

Противник ударил, используя дрон-камикадзе, рассказал губернатор. Обошлось без пострадавших.

Гладков добавил, что в настоящий момент к месту ЧП направляются сотрудники экстренных служб.

В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место.

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