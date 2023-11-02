Маск согласился с Саксом, что Киев не может победить в конфликте

Владелец соцсети X также согласен, что Владимир Зеленский не способен признать поражение на поле боя.

© Фото: Patrick Pleul, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск согласился с позицией, что киевский режим не может одержать победу в конфликте, а Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Так генеральный директор Tesla и SpaceX отреагировал на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X (ранее Twitter), в которой тот высказался о недавнем материале журнала The Time, посвященном Зеленскому.

Напомним, американское издание опубликовало статью, в которой говорится, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая неудач ВСУ. Несмотря на провалы украинских боевиков, его убеждения не изменились и он не собирается искать какого-либо мира, планируя продолжать боевые действия.

«Украина не может выиграть в конфликте. Более того, Зеленского описывают как "оторванного от реальности" за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», - написал Сакс.

На что Илон Маск ответил, что, «к сожалению, этот анализ верный».

Ранее американский предприниматель назвал сложившуюся ситуацию на Украине бессмысленной и призвал страны Запада помириться с Россией. Маск отметил, что происходящее в зоне украинского конфликта можно охарактеризовать как принесение коллективным Западом в жертву большого числа украинской молодежи без особых территориальных изменений.