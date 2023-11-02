МИД также выражает опасения по поводу того, что африканцам не сообщают результаты биологических исследований, которые ведутся в их странах.

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Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Москва обеспокоенная тем, что США собираются расширить сеть своих биолабораторий в Африке. Кроме того, МИД выражает опасения касательно того, что африканцев не допускают до результатов исследований, которые Америка проводит в их странах.

«Безусловно. Нужно сказать, что США уже развернули широкую сеть биолабараторий на территории африканского континента. Это та зона, которая рассматривается биологами и учеными как зона генезиса основных вирусов» - отметил Озеров.

США уже развернули свои лаборатории в ряде стран Азии. Об этом ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, в рамках которой развернута сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея набирает обороты.