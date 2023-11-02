Politico: Байден считает, что дни Нетаньяху на посту премьера Израиля сочтены

По мнению представителей американской администрации, Биньямин Нетаньяху продержится на своем посту несколько месяцев.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден полагает, что политическая карьера израильского премьера Биньямина Нетаньяху близка к завершению. Об этом пишет американская газета Politico, ссылаясь на источники в администрации США.

По данным издания, в Белом доме «считают, что дни Нетаньяху в должности сочтены». Кроме того, в Вашингтоне допускают, что глава израильского правительства продержится на своем посту несколько месяцев или до тех пор, пока не завершится начальная фаза военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

В публикации отмечается, что американский лидер в личной беседе с Нетаньяху обсуждал его будущее в качестве премьер-министра еврейского государства и предлагал ему поразмышлять «о том, какой сценарий он предложит своему преемнику».

Авторы статьи также утверждают, что представители американской администрации уже ведут переговоры с экс-премьером Израиля Нафтали Беннетом, лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом, а также одним из лидеров оппозиции, бывшим министром обороны страны Бени Ганцем.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что Биньямину Нетаньяху «пришел конец» - он «ходячий мертвец». По словам источника американского журналиста, премьер Израиля вскоре потеряет свой пост - ему осталось находиться в должности один или два месяца.