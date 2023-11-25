Летчики морской авиации ЧФ рассказали, как ночью поражают безэкипажные катера ВСУ у Крыма

Истребители Су-30СМ ежедневно уходят в небо над Черным морем с полным ракетно-бомбовым боекомплектом, чтобы обезопасить Крым от вражеских атак.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Крыму за сутки ликвидированы 13 БПЛА. 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере региона, еще один был сбит в глубине полуострова. Эффективно работают ПВО и морская авиация. Военкор «Звезды» Виктория Косогляденко - о комплексной защите полуострова от атак беспилотников.

Взлет многоцелевого Су-30СМ. Разгон за секунды, отрыв, набор высоты. Курс - в сторону моря. Туда, где нейтральные воды, и проходит наша граница.

На кадрах, снятых совсем недавно, уничтожение БЭК - безэкипажного катера ВСУ - работает морская авиация Черноморского флота.

«Мы работаем на малых высотах, но при этом на больших скоростях, на прицеливание у летчика очень мало времени. Поэтому действовать приходится очень быстро и точно», - рассказал летчик морской авиации ЧФ.

Стоянка на аэродроме морской авиации обычно заполнена. Но сейчас все самолеты в воздухе. Разлетелись по задачам. На кадрах еще один истребитель Су-30СМ выруливает в сторону взлетной полосы. Работа для наших истребителей над Черным морем всегда найдется. И сейчас это боевая работа. А значит, на каждый вылет под крыло самолета - устанавливают полный ракетно-бомбовый боекомплект.

«Снаряжаем самолеты всеми сопутствующими средствами поражения», - пояснил старший техник.

Против воздушных дронов не всегда применяют ракетно-пушечное вооружение. Порой, чтобы обезвредить вражеский беспилотник, достаточно сделать то, чего он совсем не ждет.

«Вот недавно был случай, когда беспилотный летательный аппарат облили керосином. Вот такие задачи выполняли экипажи. Команда поступила, экипаж выполнил, беспилотник свалился», - рассказал летчик морской авиации ЧФ.

Наши летчики нейтрализуют катера-камикадзе. Таких подбили уже немало.

«Несколько безэкипажных, несколько с десантом ВСУ. Работали так же в ночных условиях, когда не видели, сколько там катеров. Выполняли много вылетов и поражали много целей надводных и воздушных», - рассказал старший летчик звена морской авиации ЧФ.

Это показатели только одного экипажа. А тут целый полк - Морской штурмовой. Прикрывает Крымский полуостров от атак с моря и воздуха, в том числе беспилотников.