Украинские СМИ сообщили о взрывах и перебоях со светом в Киеве
После взрывов начался пожар в нежилом здании.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
Серия сильных взрывов прогремела в Киеве утром в субботу. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Киев, сильные взрывы», - написало издание.
СМИ отмечают, что в некоторых районах города начались перебои со светом. Кроме того, как сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, после взрывов загорелось нежилое здание на площади в 100 квадратных метров.
Воздушная тревога в Киеве и области звучит уже более пяти часов, появляются сообщения о новых взрывах. Также тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях.