Украинские СМИ сообщили о взрывах и перебоях со светом в Киеве

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Серия сильных взрывов прогремела в Киеве утром в субботу. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Киев, сильные взрывы», - написало издание.

СМИ отмечают, что в некоторых районах города начались перебои со светом. Кроме того, как сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко, после взрывов загорелось нежилое здание на площади в 100 квадратных метров.

Воздушная тревога в Киеве и области звучит уже более пяти часов, появляются сообщения о новых взрывах. Также тревога объявлена в Черниговской и Полтавской областях.