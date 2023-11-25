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В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога

Дарина Криц
02:58 25.11.2023
Воздушные сирены оповестили население Черкасской, Кировоградской и Полтавской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога
© Фото: Wolfgang Langenstrassen dpa Globallookpress
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Жители семи украинских областей услышали воздушную тревогу. Информацию на онлайн-карте опубликовало министерство цифровой трансформации Украины.

Так, системы оповещения населения сработали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также сирены звучат на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Данные актуальны по состоянию на 02:57 по московскому времени 25 ноября.

Несколькими днями ранее воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

Также ее слышали и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется каждый день, а иногда и по всей стране.

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