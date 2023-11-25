В семи областях Украины прозвучала воздушная тревога
Жители семи украинских областей услышали воздушную тревогу. Информацию на онлайн-карте опубликовало министерство цифровой трансформации Украины.
Так, системы оповещения населения сработали в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также сирены звучат на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. Данные актуальны по состоянию на 02:57 по московскому времени 25 ноября.
Несколькими днями ранее воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.
Также ее слышали и на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется каждый день, а иногда и по всей стране.