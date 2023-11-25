СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на няню с ребенком в Одинцове
После нападения собаки на женщину в ребенком в Одинцове следователи возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел днем 24 ноября. Четырёхлетняя девочка и ее няня гуляли на детской площадке в поселке ВНИИССОК западной части Подмосковья. В этот момент собака бойцовской породы напала на них. Животное также находилось на детской площадке, гуляя без намордника и поводка с хозяином.
«С укушенными ранами лица ребенок и его няня госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сообщил RT.
После нападения собаки и причинении травм девочке и ее няне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии).
Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.