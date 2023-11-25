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СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на няню с ребенком в Одинцове

Дарина Криц
02:34 25.11.2023
Собака гуляла без поводка и намордника, рядом был хозяин. В какой-то момент животное бросилось на женщину с ребенком.
СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на няню с ребенком в Одинцове
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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После нападения собаки на женщину в ребенком в Одинцове следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел днем 24 ноября. Четырёхлетняя девочка и ее няня гуляли на детской площадке в поселке ВНИИССОК западной части Подмосковья. В этот момент собака бойцовской породы напала на них. Животное также находилось на детской площадке, гуляя без намордника и поводка с хозяином.

«С укушенными ранами лица ребенок и его няня госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», - сообщил RT.

После нападения собаки и причинении травм девочке и ее няне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

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